Zarif Tahran'da Taliban heyeti ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Molla Abdulgani Berader başkanlığında Tahran’a gelen Taliban heyeti ile görüştü.

Zarif görüşmede Afganistan’da tüm etnik ve siyasi grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurma fikrini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Siyasi kararlar boşlukta gerçekleşemez ve kapsayıcı bir hükümetin oluşumu, anayasa gibi temel yapılar, kurumlar ve kanunlar dikkate alınarak gerçekleşmelidir" dedi.

İran’ın Taliban ile hükümet ve diğer Afgan grupları arasındaki diyaloğu kolaylaştırmaya hazır olduğunu belirten Zarif, “Savaş ve Afganistan’ın işgali bu ülkenin halkına büyük zarar vermiştir. Afganistan’da barışın sağlanmasıyla Afgan halkının acılarının bir an önce bitmesini tememnni ediyoruz" ifadesini kullandı.

Taliban Siyasi Ofis Temsilcisi Molla Abdulgani Berader de görüşmede barış süreci ve Afgan gruplar arasındaki görüşmelere dair bir rapor sunarak, İran-Afganistan ilişkilerinin her zaman dostluk temeline dayandığını vurgulayıp Afganistan'da barış ve huzurun sağlanmasıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesini temenni etti.

Molla Abdulgani Berader, terör örgütü IŞİD’in Afganistan ve bölgedeki yıkıcı rolüne atıfta bulunarak, tüm etnik ve siyasi grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını Afganistan’da barışın sağlanması için gerekli bir şart olarak nitelendirdi.