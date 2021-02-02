Çinli uzman: ABD'nin çöküşü İngiltere'ninki gibi olacak

Çin'in başkenti Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Dekanı Yan Xuetong, ABD'nin olası çöküşünü değerlendirdi.

Der Spiegel dergisine konuşan Yan, ABD'nin çöküş sürecinin İngiltere imparatorluğunun dağılma senaryosuna göre geçeceğini dile getirerek "Birleşik Krallık uzun süre boyunca dünyanın en büyük gücüydü, çöküşü uzun sürdü, onlarca yıl sürdü" ifadelerini kullandı.

ABD'deki bu sürece şaşırmadığını kaydeden Çinli uzman, "Zamanla tüm imparatorluklar çöküyor, bu anlamda önümüzdeki binyıllarda da hiçbir şey değişmeyecek. Büyük güçler 3 aşamadan geçiyor: yükseliş, durgunluk ve çöküş" dedi.

Yan, gelecekte Çin ile ABD arasındaki cepheleşmenin teknolojik üstünlük hevesi üzerine dayanacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Sputnik