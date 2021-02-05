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5 Şub 2021 10:34

ABD'den Yemen kararı: Suudi Arabistan'a askeri destek kesiliyor

ABD'den Yemen kararı: Suudi Arabistan'a askeri destek kesiliyor

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, da ülkesinin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteği sona erdireceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın Mart 2015'ten beri devam eden Yemen saldırısı ve kuşatmanın sonucu ülkede binlerce çocuk yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıya. Yemen'deki savaşta 100 binden fazla insanın hayatını kaybettiği bildiriliyor.

News Code 1892312

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