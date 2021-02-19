Çin ile ticaret savaşı ABD'ye bir trilyon dolara mal olacak

ABD Ticaret Odası’nın hazırladığı rapora göre, Çin mallarına uygulanan vergide yüzde 25'lik bir artış ABD'ye yılda 190 milyar dolara, Çin'e doğrudan yatırımın azaltılması ise ABD GSYİH’na 500 milyar dolarlık bir kayba mal olabilir. Böylece, ABD’li yatırımcıların yıllık kaybı da 25 milyar doları bulabilir.

CNBC’nin aktardığına göre, ABD Ticaret Odası uzmanları, Amerikan işletmelerinin Çin pazarından çekilmesinin küresel rekabet güçlerini olumsuz yönde etkileyeceği ve uzun vadede ABD'nin küresel liderliği için ciddi sonuçları olacağından emin.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, Washington'un bir dizi Çin malına gümrük vergilerini artırdığı 2017'nin sonlarında başladı. 2020'nin başlarında taraflar ‘ateşkesin ilk aşaması’ ile ilgili bir anlaşma imzaladı, ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle tam olarak uygulanamadı.

Şubat ayında ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın yaptığı gibi Çin ile ticaret savaşlarına girmeyeceğini, bunun yerine dünyanın en büyük ikinci ekonomisiyle uluslararası kurallar çerçevesinde rekabet edeceğini açıkladı.

Sonuç olarak, ticaret savaşları dünya ekonomisine 10 trilyon dolara mal oldu. Boston Consulting Group ve yatırım bankası HSBC analistlerinin birlikte yaptıkları hesaplamalara göre, ithalatın azalması nedeniyle küresel GSYİH 2025 yılına kadar 10 trilyon dolar azalacak.

Kaynak: Sputnik