İngiltere İran'a olan borcunu kapatmak için pratik adımlar atmalı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’in ülkesinin İran’a olan borcunu kapatması gerektiğine dair ifadelerine ilişkin olarak “İngiltere Savunma Bakanı Bay Ben Wallace, ülkesinin İran'a 42 yıllık borcunu ödemesi gerektiğini yinelemiş olsa da, İngiliz yetkililerinin tutumu ile pratik iradeleri arasında her zaman bir boşluk olmuştur ve İngilizlerin İran'a olan borcunu kapatması için pratik adımlar atması gerekiyor” dedi.

Tuğgeneral Hatemi, “Mahkeme kararlarına ve sözleşmelerdeki yükümlülükler ve taraflar arasında borçların ödenmesi için pratik yollar hakkında yapılan görüşmelere bakıldığında, sert yaptırımların getirdiği kısıtlamalar ana engel değildir ve İran halkı İngiliz hükümetinin bu konuyu taraflar arasındaki görüşmelerde tartışılan çözümlerle bitirmek için pratik iradesini bekliyor” ifadelerinde bulundu.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace dün Times Radio’ya verdiği demeçte İran’a olan borçlarının kapatılması gerektiğine vurgu yapmıştı.