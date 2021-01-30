Yemen, İtalya'nın Suudi Arabistan ve BAE kararını olumlu karşıladı

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, İtalya’nın Yemen’e saldıran ülkelere (Suudi Arabistan ve BAE) silah satışını durdurma kararını olumlu bir 'adım' olarak nitelendirdi.

Muhammed Abdusselam, İtalya’nın bu kararının sivillerin ölümünün önlenmesine ve Yemen'deki barış sürecinin desteklenmesine yardımcı olacağını söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, dün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah ihracatını, silahların Yemen'deki iç savaşta kullanıldıkları gerekçesiyle durdurmaya karar verdiklerini duyurmuştu.