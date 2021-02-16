Yemen, akaryakıt gemisinin el konulmasına tepki gösterdi

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat yaptığı bir açıklamada, ABD’nin ve işgalci ülkelerin Yemen kuşatmasına yönelik eylemlerini “savaş suçu” olarak nitelendirdi.

Mehdi el-Meşat, “Bu eylemler söz konusu ülkelerin çirkin yüzünü gösteriyor ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir” dedi.

El-Meşat sözlerine ek olarak “BM ve uluslararası toplum Yemen halkına yönelik kuşatmanın kötü sonuçlarından tamamen sorumludur” ifadesini kullandı.

El-Meşat, akaryakıt taşıyan gemilere el konulmasına değinerek, “ABD'nin bu eylemi sağlık ve hizmet sektörlerini felç ederek tamamen durdurmuş ve Yemen'de en büyük insani felakete yol açmıştır” ifadelerinde bulundu.