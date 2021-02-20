Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

P5+1'in yeniden canlandırılması için yaptırımlar kaldırılmalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Trump döneminde alınan İran'a BM yaptırımlarını tekrar uygulama imkanı tanıyan mekanizmanın (snapback) hayata geçirilmesi kararını iptal eden Biden yönetimine tepki gösterdi.

Hatipzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu anda ABD'nin nükleer anlaşmadan geri çekilmesi nedeniyle 'P5+1' ortada yok ve sadece İran ve 'P4+1' bulunuyor." dedi.

Said Hatipzade ayrıca, "ABD'nin bu sembolik jesti iyidir, ancak 'P5+1'in yeniden canlandırılması için İran'a karşı uygulanan yaptırımlar kaldırılmalı. Biz de (uygun) yanıt vereceğiz. Bu kelime dizilimi çök önemlidir; 'yükümlülük', 'eylem', 'toplantı'." ifadesini kullandı.

Zarif'ten ABD'nin "snapback" kararına tepki

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Trump döneminde alınan İran'a BM yaptırımlarını tekrar uygulama imkanı tanıyan mekanizmanın hayata geçirilmesi kararını iptal eden Biden yönetimine tepki gösterdi.

Bakan Zarif yaptığı paylaşımda, "Amerika, Pompeo'nun BM Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararı ile ilgili iddialarının yasal geçerliliği olmadığını kabul etmiştir; biz de buna katılıyoruz.

ABD, 2231 sayılı karar uyarınca Trump tarafından uygulanan tüm yaptırımları kayıtsız şartsız ve etkin bir şekilde kaldırmalı. Bunun ardından biz de attılan nükleer adımlardan geri döneceğiz." dedi.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 77 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 17 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 341'e vaka sayısının da 1 milyon 558 bin 159'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 669'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 331 bin 162'e ulaştığı bilgisini verdi.