İran'da 1 milyon 344 bin 791 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 74 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 931 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 483'e vaka sayısının da 1 milyon 574 bin 12'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 689'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 344 bin 791'e ulaştığı bilgisini verdi