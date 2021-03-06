Biden'dan İran’a Yönelik Ulusal Acil Durumu Uzatma Kararı

Amerikan basınına göre, Biden yönetimi İran’a yönelik 1979 yılında ilan edilen ulusal acil durum ilanını uzatma kararı aldı.

ABD Başkanı Joe Biden Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye bir mektup yazarak İran konusunda aldığı kararla ilgili olarak Kongre’yi bilgilendirdi.

Biden yönetiminin uzatmaya karar verdiği İran’a yönelik ulusal acil durum ilan edilmesini öngören başkanlık kararnamesini 14 Kasım 1979’da Jimmy Carter imzalamıştı. Bu kapsamda ABD’de İran hükümetine ait malvarlıkları dondurulmuştu.