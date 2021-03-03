Petrol OPEC öncesi kayıplarını durdurdu

Petrol fiyatları, OPEC+’ın bu toplantıda üretimi artıracağına dair beklentilerle üç gün düşüş yaşadıktan sonra toparlandı.

Batı Teksas Petrolü, Aralık ayından beri en kötü kayıp serisinden sonra yüzde 0,3 yükseliş kaydetti. OPEC+ ülkelerinde hakim olan görüş ise piyasaların daha fazla petrol arzını kaldırabileceği yönünde.

OPEC+ koalisyonu, perşembe günü yapacakları toplantıda üretim kesintilerini gevşetip gevşetmeyeceklerine dair karar verecek. Suudi Arabistan ise ülkeleri dikkatli bir şekilde karar almaları konusunda uyarıyor.

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo ise salı günü ekonomik görünüm ve petrol piyasasının toparlanmaya devam edeceğini belirtti.

Yarın önemli bir gün fakat OPEC’in üretimi ne kadar artıracağı belirsizliğini koruyor. Suudi Arabistan’ın fazladan üretim kesintilerine yeniden döneceğini sanmıyorum.

Nisan vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, Singapur saatiyle 12:51’de yüzde 0,3 değer kazanarak varil başına 59,92 dolara yükseldi.

Mayıs vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 0,4 yükselerek varil başına 62,96 dolara ulaştı.

Kaynak: Bloomberg