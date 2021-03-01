Petrol'de gözler OPEC+ toplantısında

Petrol fiyatları, OPEC+ toplantısının yapılacağı haftaya ilk seansta yükselişle başladı.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında, cuma günü yüzde 3,2 düşüş kaydettikten sonra varil başına 63 dolara doğru yükseldi. Perşembe ünü toplanacak olan OPEC+ koalisyonunun üretimi biraz artıracağı düşünülüyor.

Suudi Arabistan enerji bakanı üreticilere dikkatli davranmalarına dair uyarıda bulunsa da gruptaki ülkelerin nasıl bir tutum takınacakları hala belirsizliğini koruyor.

OPEC+’ın kesintilerine ek olarak ham petrolün toparlanmasında Asya piyasalarındaki talep de etkili oldu. ABD Başkanı Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine bir adım daha yaklaşılması da petrol fiyatlarını destekledi.

OPEC+ toplantısı çok önemli. Piyasalar OPEC+’ın çok az bir artırıma gitmesi halinde hala pozitif kalabilir fakat büyük miktarda bir artırım olursa kısa vadede görünüm kötüleşebilir.

Nisan vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 2,3 yükseliş kaydederek varil başına 62,92 dolar civarında seyrediyor.

Mayıs vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 1,7 yükseldikten sonra varil başına 65,51 dolara yükseldi.

Kaynak: Bloomberg