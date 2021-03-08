  1. Ekonomi
8 Mar 2021 10:23

Petrol terminal saldırısı sonrası kritik seviyeyi geçti

Petrol terminal saldırısı sonrası kritik seviyeyi geçti

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'daki Ras Tanura terminaline yapılan saldırı sonrasında 71 doların üzerini gördü.

Brent petrol, Suudi Arabistan’ın en büyük ham petrol terminallerinden birine yapılan saldırı sonrasında varil başına 71 doların üzerini gördü.

Vadeli kontratlar Londra’da geçen hafta yüzde 4,9 yükseliş kaydettikten sonra pazartesi yüzde 2,9 yükseliş kaydetti.

Mayıs vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, Singapur saatiyle 12:05’te yüzde 1,9 yükselişle varil başına 70,69 dolardan işlem görüyor.

Nisan vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, bir önceki seansta yüzde 3,5 yükseldikten sonra yüzde 2 daha yükselerek varil başına 67,39 dolara ulaştı.

Kaynak: Bloomberg

News Code 1892968

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