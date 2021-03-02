Petrol OPEC+ öncesi düştü

Petrol fiyatları, OPEC+’ın üretimi ne kadar artıracağıyla ilgili karar vereceği toplantı öncesinde düştü.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında , art arda üç gün kayıp yaşayarak varil başına 60 doların altına geriledi.

OPEC+ koalisyonu, perşembe günü yapacakları toplantıda üretim kesintilerini gevşetip gevşetmeyeceklerine dair karar verecek. Suudi Arabistan ise ülkeleri dikkatli bir şekilde karar almaları konusunda uyarıyor.

OPEC+’ın kesintilerine ek olarak ham petrolün toparlanmasında Asya piyasalarındaki talep de etkili oldu. ABD Başkanı Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine bir adım daha yaklaşılması da petrol fiyatlarını destekledi.

Yatırımcılar OPEC’in üretin kesintisine devam edip etmeyeceği konusunda emin değiller. Eğer beklenenden fazla bir üretim artırımı yapılırsa kırılgan talepten dolayı bu kısa vadede işleri zora sokabilir.

Nisan vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, Singapur saatiyle 12:43’te yüzde 1,2 düşüş kaydederek varil başına 59,89 dolara geriledi.

Mayıs vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 1,2 düşüşle varil başına 62,96 dolara geriledi.

Kaynak: Bloomberg