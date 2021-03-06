Hindistan'dan ülkedeki Facebook, Twitter ve Whatsapp çalışanlarına hapis tehdidi

Hindistan'da hükümetin ülkede baş gösteren protestoları bastırmak ve yabancı menşeili sosyal medya platformlarının bilgi paylaşımını büyük oranda kısıtlamak amacıyla Facebook, Twitter ve Whatsapp çalışanlarını hapis cezasıyla tehdit ettiği öne sürüldü.

Başbakan Narendra Modi liderliğindeki aşırı sağ Hindistan Halk Partisi (BJP), ülkedeki çiftçilerin aylardır süren gösterileri sonrası başta Twitter olmak üzere bazı sosyal medya hesaplarını "halkı kışkırttığı ve provokasyona neden olduğu" gerekçesiyle engellenmesi çağrısı yapmıştı.

Ülkede konuya hakim bazı eleştirmenler hükümetle söz konusu internet devleri arasındaki tansiyonun giderek arttığını ve Yeni Delhi hükümetinin daha önceki icraatları göz önünde alındığında Hindistan'da görevli sosyal medya platformu çalışanlarını hapse atabileceğini açıkladı.

The Wall Street Journal'da yayımlanan rapora göre Facebook bugüne kadar Hint yönetiminin isteklerinin yarısını yerine getirirken, Twitter ise kapatılması istenen hesapların sadece yüzde 1'ini askıya aldı. Whatsapp ise üçüncü kişilerin yazılı mesajları şifreleme özelliği sebebiyle okumada ısrar etse de Yeni Delhi hükümetinden baskı görmeye devam ediyor.

Konuya hakim iki Hintli uzmana göre Yeni Delhi hükümetinin yaptığı bir dizi uyarı, eğer sosyal medya devleri gerekli istekleri yerine getirmezse ülkede bu platformlar için mesai yapan çalışanların hapis cezası alacağını gösteriyor.

Hindistan'da, sosyal medya hesapları kapatılması istenenler arasında gazeteci, haber siteleri, aktivistler ve sivil toplum örgütleri gibi kişi ve kurumlar yer alıyor.

7 yıl hapis istemi

Yeni Delhi yönetimi, tehlikeli gördüğü hesapların arkasında 'Pakistan ya da ayrılıkçı Sih hareketinin olduğunu' savunuyor. Narendra Modi liderliğindeki hükümet, taleplerine uyulmaması halinde Twitter'in ülkedeki yöneticilerini 7 yıla kadar hapis cezasıyla tehdit ediyor.

Geçtiğimiz perşembe günü Hindistan Bilgi ve Teknoloji Bakanı Shankar Prasad mecliste yaptığı konuşmasında, Twitter haricinde Facebook, Youtube, LinkedLn ve benzeri platformların tümünün ülke anayasasına uymak zorunda olduğunu söylemiş, Twitter'ın ABD'nin başkenti Washington'da meydana gelen Kongre baskını ve olaylarında daha farklı hareket ettiğini açıklamıştı.

Yaklaşık 1.35 milyar nüfusa sahip Hindistan'da cep telefonu ve popüler sosyal medya platformları kullanımı oldukça yaygın.

Kaynak: Euronews