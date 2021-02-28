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28 Şub 2021 10:02

Bayaz Saray'ın yeni kiracılarının yalnızca maskesi değişmiştir

Bayaz Saray'ın yeni kiracılarının yalnızca maskesi değişmiştir

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD Başkanı Biden'in Suriyeli güçlere saldırı talimatını eleştirdi.

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ABD Başkanı Biden'in Suriyeli güçlere saldırı talimatını eleştirdi.

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“ABD yeni Başkanı Biden, seçim kampanyası sırasında terörizme karşı mücadeleden söz etti; ancak Suriye'de IŞİD’le mücadele eden yerli güçlere saldırı talimatı Beyaz Saray’ın çifte bir terörizm politikası izleyerek IŞİD'in dostu kalacağını gösterdi. Beyaz Saray'ın yeni kiracılarının yalnızca maskesi değimiştir”

News Code 1892810

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