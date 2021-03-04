Hizbullah: İsrail'e unutulmaz bir ders vereceğiz

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Al Mayadeen kanalına verdiği demeçte, "Siyonist düşman, saha şartlarının onlar için uygun olduğunu sanmamalı ve herhangi bir yeni çatışmanın işgal altındaki topraklarda olacağını bilmeli." dedi.

Naim Kasımi, "Hizbullah olarak her an işgalci rejimle yüzleşmeye hazırız. Rejim saldırdığı takdirde İsrail'e unutulmaz bir ders vereceğiz." ifadesini kullandı.

Şeyh Naim Kasım, "Şu anda büyük ihtimalle Amerika ve Siyonist Rejim saldıramaz fakat Hizbullah hiçbir saldırıyı cevapsız bırakmayacaktır." ifadesini kullandı.

ABD'nin Hizbullah karşıtı eylemlerine tepki gösteren Şeyh Naim Kasım, "ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin Lübnanlı iki medya kuruluşuyla Hizbullah aleyhine faaliyet göstermesi için sözleşme imzaladığını ve onları finanse ettiğine dair bilgiler var."