İran'dan UAEA'ya "gizlilik ilkesi" mektubu

Parstoday'in haberine göre, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, İran'ın gizlilik ilkesine ilişkin endişelerinin resmi olarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na bir mektupla bildirildiğini duyurdu.

Garipabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın iç düzenlemeleriyle ilgili konularda gizli bilgilerin korunmasının uzun süredir önemli bir sorun olduğunu belirtirken, ayrıca Ajansın gizli bilgilerine yetkisiz erişim, Ajans ile İran arasında son yirmi yıldır en önemli sorunlardan olduğunu söyledi.

Garipabadi sözlerine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yirmi yılda, İran'ın gizlilik yükümlülüklerinin yerine getirilmemesine ilişkin endişeleri, bunların henüz düzgün bir şekilde ele alınmadığı defalarca hatırlatıldı. Medyaya bilgi sızdırılması genellikle ülkeler tarafından yapılır, ancak şüphesiz, Ajans gizli bilgilerin korunmasından sorumludur ve endişeleri gidermek veya statükoyu gözden geçirmek için politikalar, planlar ve süreçler oluşturmalıdır."

Garipabadi ayrıca, "İran'ın çeşitli alanlardaki geniş kapsamlı nükleer faaliyetleri ve Ajans'ın İran'daki kapsamlı doğrulama faaliyetlerinin yanı sıra, Ajans tarafından doğrulama faaliyetlerinin sonuçları hakkında hazırlanan ayrıntılı raporlar, ticari zararlarla ilgili gizli bilgilerin ifşa edilmesi nedeniyle, teknoloji ve endüstri ve ülke için güvenlik tehditleri de oluşturacaktır."ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, İran'ın UAEA'ya gönderdiği mektubun içeriği ile ilgili olarak, "Bu mektupta, çeşitli belgelere göre gizli bilgilerin korunmasına ilişkin UAEA'nın yasal sorumluluklarını listeleyerek, İran'ın ilgi alanları altı alanda tanımlanmıştır." diye konuştu.