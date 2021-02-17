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17 Şub 2021 10:54

İranlı yetkiliden Tahran'ın atacağı yeni nükleer adımı hakkında açıklama

İranlı yetkiliden Tahran'ın atacağı yeni nükleer adımı hakkında açıklama

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, İran’ın 23 Şubat’tan itibaren nükleer faaliyetleri alanında atacağı adımlar hakkında açıklamada bulundu.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran’ın 23 Şubat’tan itibaren nükleer faaliyetleri alanına atacağı adımlarını anlattı.

Kazım Garipabadi, “İran’ın atacağı bu adımlar, ek protokolünün maddeleri ve nükleer tesislerle ilgili UAEA’ya erken bildirimin yanı sıra modern teknolojilerin kullanımı ve ajansın İran’daki uzun vadeli varlığı, sarı kek üretimi ve zenginleştirme ile ilgili şeffaf önlemleri kapsamaktadır” dedi.

Nükleer tesislere erişimin sadece nükleer anlaşma kapsamında olacağını anlatan Garipabadi, İran’ın gönüllü eylemlerin uygulanmasının izlenmesi ve doğrulanmasının yanı sıra santrifüj parçalarının üretimi ile ilgili şeffaf önlemlerin de durduracağını söyledi.

ABD’nin 21 Şubat’ta kadar İran’a yönelik yaptırımları kaldırmaması halinde Tahran 23 Şubat’ta NPT kapsamında 2016’dan bu yana gönüllü olarak uygulanan Ek Protokol’ün uygulanmasını durduracak.

News Code 1892576

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