Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan helikopter kazası için Türkiye'ye taziye mesajı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden askerler için Türk Milli Savunma Bakanı Orgeneral Hulusi Akar'a taziye mesajı iletti.

Tuğgeneral Hatemi gönderdiği taziye mesajında, vefat eden askerler için Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve aileleri ile Türk halkı için de sabır diledi.

İslam Devrimi Lideri, İranlı kadınları takdir etti

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin Tahran'da düzenlenen 17 bin kadın şehit kongresine verdiği mesaj Hüccetülislam Yusuf Ali Şükri tarafından okundu.

Ayetullah Hamanei'nin kaleme aldığı mesajda, "İnanç gücü, İranlı kadınlar için büyük mücadelelerin yolunu açtı ve onlar cesaret, fedakarlık ve yenilikçilikle en zor alanlarda harika ve benzersiz işler yarattılar." ifadesine yer verildi.

İranlı kadınların Şah rejimine karşı mücadele ve Kutsal Savunma (8 yıllık İran-Irak savaşı) döneminin yanı sıra bilim, araştırma, teknoloji, edebiyat ve sanat, sosyal, politik ve sağlık alanında büyük fedakarlıklar gösterdiği kaydedilen mesajda, “Tüm bunlar İslami düzen ile din değerleri ve öğretileri sayesinde gerçekleşen İranlı kadınların manevi yükselişini gösteriyor." belirtildi.

Mesajda ayrıca, "Hiç şüphesiz şehit, gazi ve savaş esiri olan kadınlar, İslam Devrimi'nin en yüksek zirvesinde yer alıyor. İranlı kadınlar Pehlevi döneminde dayatılan çürümüş Batı kültürüne rağmen, İslam’ın tanımladığı değerlere yaklaşabildiler ve bu büyük bir onurdur; Yüce Allah’a şükürler olsun." denildi.

ABD yönetimi ile yeni tutuklu takasına hazırız

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Ali Rebii, burada yaptığı açıklamada ABD yönetimine seslenerek, "Beyaz Saray'a kayıtsız şartsız nükleer anlaşmaya geri dönmesini ve diplomasiyi daha fazla zorlaştırmamasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Rebii, sözlerinin bir bölümünde de Tahran'ın Washington hükümeti ile ile tutuklu değişimine hazır olduğunu belirterek, "Daha önce Dışişleri Bakanı Zarif ülkenin konuyla ilgili tutumunu ifade etmişti. Şimdiye kadar bunun gerçekleşmeme sebebi ABD hükümetinin hazır olmamasıdır." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Şubat ayında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Zarif’in ABD'ye tutuklu takası teklifi hala geçerli." ifadesini kullanmıştı.

ABD’deki İranlı mahkumların durumunun vahim olduğunu kaydeden Hatipzade, mahkumlarla ilgili İsviçre’nin Tahran Büyükelçiliği’nden bazı mesajlar aldıklarını söylemişti.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 81 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 554 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 867'ye vaka sayısının da 1 milyon 706 bin 559'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 811'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 456 bin 759'a ulaştığı bilgisini verdi.