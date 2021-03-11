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11 Mar 2021 12:01

Irak savaş uçakları Diyala'da IŞİD'in sığınaklarını vurdu

Irak savaş uçakları Diyala'da IŞİD'in sığınaklarını vurdu

Irak güvenlik kaynakları dün gece savaş uçaklarıyla terör örgütü IŞİD’in Diyala vilayetindeki sığınaklarına operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Al Nashra sitesinin haberine göre, Irak güvenlik kaynakları dün gece savaş uçaklarıyla terör örgütü IŞİD’in Diyala vilayetindeki Hemrin Dağlarında bulunan sığınaklarına operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Açıklamada, F-16 savaş uçaklarının detaylı bir istihbarat operasyonunun ardından, ortak operasyonlar komutasının talimatıyla IŞİD'in sığınaklarına hava operasyonları gerçekleştirdiği belirtildi.

Irak hükümeti, Aralık 2017'de IŞİD'in kontrolündeki toprakların ele geçirildiğini açıklamıştı.

News Code 1893047

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