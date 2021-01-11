İran, Afgan yetkiliyi hedef alan saldırıyı kınadı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün yaptığı açıklamada, Afganistan’ın başkenti Kabil’de yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Kamu Koruma Başkanlığı Sözcüsü Ziya Vadan için başsağlığı dileğinde bulundu.

Rebii, “Afgan hükümetinin bir sözcüsü ile beraberindeki kişilere yapılan saldırı haberi, İran hükümeti ve halkını derinden üzmüştür. Olayda yaşamını yitirenlerin ailelerine, Afgan milletine ve Afganistan hükümetine taziyelerimizi sunarken, bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz.” dedi.

İranlı yetkili ayrıca, "Siyasi emellere ulaşmak için terörün araç olarak kullanımı iğrenç ve kabul edilemez bir eylemdir ve güvensizlik ile şiddet kısır döngüsünü güçlendirmekten başka hiçbir sonucu olmayacaktır. Afgan kardeşlerimize terör, şiddet ve işgale karşı mücadelede gerektiği kadar yanlarında olacağımıza dair güvence veriyoruz." ifadelerinde bulundu.

