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17 Oca 2021 20:09

Afganistan'da 2 kadın hakim öldürüldü

Afganistan'da 2 kadın hakim öldürüldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de kadın hakimleri taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyeti, kadın hakimlerin başkentin Kale-i Fethullah bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını açıkladı.

Saldırıda 2 kadın hakim yaşamını yitirdi, 2'si yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

News Code 1891872

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