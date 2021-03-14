Filistin'den Çekya'nın Kudüs'te temsilcilik açma kararına kınama

Çekya'nın 11 Mart'ta Kudüs'te, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğe bağlı bir temsilcilik açmasının ardından Filistin Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Çekya'nın attığı adımın kınandığı açıklamada, bunun, Filistin halkına ve haklarına yönelik açık bir saldırı ve uluslararası hukukun aleni bir ihlali olduğu ifade edildi.

Kararın, Avrupa'nın, 1967'de işgal edilen Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olan Kudüs'ün hukuki ve siyasi statüsü konusundaki tavrına karşı bir isyan niteliğinde olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Filistin, Arap, İslam ve Avrupa ülkelerinin Çekya'nın bu tehlikeli kararından dönmesi için yaptıkları çağrılara rağmen bu konuda ısrarcı davrandığı dile getirildi.

Dışişleri Bakanlığı, bu kararın sadece Ortadoğu barış sürecinde değil Filistin, Arap ve İslam ülkeleriyle ilişkileri düzeyinde de doğuracağı sonuçlardan Çekya hükümetini sorumlu tuttu.

Kaynak: TRT Haber