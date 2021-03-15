İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Akdeniz açıklarında İran'a ait konteyner gemisine saldırı

Doğu Akdeniz'de İran'a ait bir konteyner gemisine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin Hatipzade, “Bu sabotaj eyleminde hangi tarafların rolü olduğu belli olursa İran olarak haklarımızı savunmak için tüm seçenekleri değerlendireceğiz." dedi.

Hatipzade, "Coğrafi konumu nedeniyle şüpheler İsrail üzerinde yoğunlaşıyor. Siyonist Rejim’in son yıllarda savaş yapmadığı ve kan dökmediği bir gün olmadı, aynı zamanda bölgeyi güvensiz hale getirmek için komplolar düzenlemiştir. Tüm bunlar bu rejimin bölgedeki kötü eylemlerini gösteriyor. Batı Asya’daki krizler bu rejimin bölgeye dayatıldığı günden itibaren başladı” ifadelerinde bulundu.

Said Hatipzade sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran herkesi Siyonist Rejimin terör eylemleri ve kan dökmesiyle mücadeleye çağırıyor ve güçlü bir şekilde bu rejimin karşısında duruyor. Filistin, İslam dünyasının her zamanki meselesidir ve öyle de kalacak. İran ülke ve bölgedeki menfaatlerini korumak için tüm seçenekleri değerlendirmiştir ve ulusal güvenliği konusunda kimse ile uzlaşıya varmamıştır.”

Hatipzade, Türkiye-Rusya-Katar üçlü Suriye görüşmesini değerlendirdi

"İran niçin Doha’da düzenlenen Türkiye-Rusya-Katar üçlü Suriye görüşmesine katılmadı?" sorusuna Hatipzade, “İran’ın Suriye politikası açıktır; biz her zaman Suriye halkı ve hükümetinin sesi olduk. Dolayısıyla Suriye halkının acılarını hafifletecek herhangi bir bölgesel girişimi memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun yanı sıra bu ülkenin yeniden inşası için de her türlü girişimi destekliyoruz.” yanıtını verdi.

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