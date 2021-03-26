Biden ile Miçotakis Doğu Akdeniz'i görüştü

Biden ve Miçotakis, NATO dışişleri bakanları ve Avrupa Komisyonu zirvesi sona erdikten sonra bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın kuruluşunun 200. yıl dönümünü kutlayan Biden, Atina-Washington hattındaki güçlü ilişkileri derinleştirmeye istekli olduğunu ifade etti.

Açıklamaya göre ABD Başkanı iki ülke arasında artan savunma konusunda yapılan işbirliğinden memnun olduğu söylerken, iki lider de iklim değişikliğiyle mücadele ve istikrarlı bir ekonomik iyileşme hedefleme konusunda hemfikir olduğunu ifade etti.

"Başkan, Doğu Akdeniz'de istikrar umduğunu anlattı" denilen açıklamada ülkelerin enerji güvenliği, Çin, Rusya ve Batı Balkanlar gibi ortak çıkarları olan konularda koordinasyonulu çalışmaları konusunda anlaşıldığı bildirildi.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimeri'nin İngilizce versiyonuna konuşan hükümet kaynakları, "görüşmelerin iyi bir havada geçtiğini" söyledi.

Kaynak: T24