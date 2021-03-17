Nijer'de silahlı saldırı: 58 ölü

Nijer hükümet sözcüsü devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, sivilleri hedef alan saldırıda 58 kişinin öldüğünü duyurdu. Sözcü olay nedeniyle 3 gün yas ilan edildiğini ifade ederken, bazı kaynaklar can kaybını 65 olarak açıkladı.

Saldırganların sivillerin üstüne ateş açtıktan sonra çevrede bulunan tahıl ambarlarını da yakarak yıktığı belirtildi.

Henüz kimsenin üstlenmediği saldırıyı, bölgede bir süredir faaliyet gösteren IŞİD'in yapmış olabileceği öne sürülüyor. Bölgede ocak ayında iki köye yapılan saldırılarda da 100 kişi öldürülmüştü.

Nijer'in Tillaberi bölgesindeki askeri üslere yapılan saldırılarda aralık 2019'da 70, ocak 2020'de 89 kişi can vermişti.

Bölgede, 2017'den bu yana saldırılar nedeniyle olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.

Kaynak: Euronews