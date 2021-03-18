Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ruhani: ABD'den söz değil, eylem bekliyoruz

Dün bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları eleştirerek, "Şimdiki durum yaptırımların kırılması için daha uygundur. Amerikalılar defalarca önceki yönetimin yolunun yanlış olduğunu ve nükleer anlaşma ile taahhütlerine dönmek istediklerini ifade ettiler, ancak bu sözler bizim için yeterli değil ve pratik adımlarını bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Yaptırımların son bulmasını ertelemek bir ihanettir. Herhangi bir akım, birey veya siyasi grup yaptırımların sona ermesini bir saat bile geciktirirse, bu İran ulusunun tarihine ihanet demektir.

Yaptırımlar, insanların haklarını çiğnemek anlamına gelir, dolayısıyla bunu durdurmalıyız."

Zarif: İngiltere'nin aksine nükleer silahın barbarca olduğuna inanıyoruz

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter üzerinden İran'ın barışçıl nükleer programından endişe duyduklarını dile getiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un iddialarına yanıt verdi.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tam bir ikiyüzlülükle İran'ın nükleer silah üretmesinden endişe duyduğunu dile getiriyor. Aynı günde ülkesi nükleer silah cephaneliğini genişleteceğini duyuruyor.

İran olarak İngiltere ve müttefiklerinin aksine, nükleer silahların ve tüm kitle imha silahlarının barbarca olduğuna ve ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyoruz."

İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 65 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 802 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 492'ye vaka sayısının da 1 milyon 771 bin 115'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 859'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 514 bin 61'e ulaştığı bilgisini verdi.