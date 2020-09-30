İran: Azerbaycan Tahran'ın dış politikasında özel bir yere sahip

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile telefonda Karabağ krizini görüştü.

Vaizi, Azeri yetkili ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran'ın dış politikasında önemli ve özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bu ülke ile ilişkilerimizi güçlendirmek ve geliştirmek için her fırsatı değerlendiriyoruz" dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan son krizden ciddi bir endişe duyduğunu ifade eden Vaizi, "Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İki ülke arasındaki ihtilafların uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesine yardımcı olmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Vaizi, İran üzerinden Ermenistan'a silah gönderildiği iddialarını şiddetle reddederek, "Bu söylentiler tamamen asılsız ve İran ile Azerbaycan arasındaki iyi ilişkileri bozmaya yöneliktir. Hiç şüphesiz iyi düzeyde olan Tahran-Bakü ilişkileri bu tür mesnetsiz iddialardan etkilenmeyecek ve iki ülke arasındaki ilişkileri hedef alan kötü niyetlilerinin çabaları başarısız kalacaktır." açıklamalarında bulundu.

Mahmud Vaizi, "İran'ın Azerbaycan tutumu her zaman açık ve net olmuştur. Biz bu komşu ülkenin toprak bütünlüğünü her daim kabul edip saygı gösterdik. İşgalin sona ermesiyle bölgenin istikrara kavuşacağına inanıyoruz" diye konuştu.

İran'ı "iyi bir dost ve komşu ülke" olarak nitelendiren Azeri yetkili de bu görüşmede, "İki ülke yakın ilişkilere sahip ve bunun zarar görmesine izin vermemeliyiz." dedi.