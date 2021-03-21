  1. Toplum
21 Mar 2021 15:55

İran'da 1 milyon 543 bin 119 kişi koronavirüsü yendi

İran'da 1 milyon 543 bin 119 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 73 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 260 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 797'ye vaka sayısının da 1 milyon 801 bin 65'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 858'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 543 bin 119'a ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1893249

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