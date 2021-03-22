Fransa'nın eski Tahran Büyükelçisi hayatını kaybetti

Fransa'nın Tahran Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Fransa'nın eski Tahran Büyükelçisi François Nicoullaud 81 yaşında hayatını kaybetti.

İran'ın Fransa Büyükelçisi Behram Kasımi Fransa'nın eski Tahran Büyükelçisi François Nicoullaud’un hayatını kaybetmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda başsağlığı dileğinde bulundu.

Kasımi’nin attığı tweette şu ifadelere yer verildi:

“Bay François Nicoullaud’un hayatını kaybetmesi üzücü ve inanılmaz bir olaydır. Kendisi İran kültürü ve tarihiyle ilgilenen adil ve gerçekçi bir insan ve araştırmacıydı. Sayın Nicoullaud deneyimli bir diplomattı ve 2001-2005 yılları arasında Fransa'nın İran büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Birkaç hafta önce kendisiyle yaptığımız son görüşmede, başta ABD’deki gelişmeler ve İran'ın nükleer programı olmak üzere çeşitli konuları konuştuk. İran'ın nükleer programı konusunda bir araştırma kitabı yazmaktaydı.

Bay Nicoullaud araştırmasını tamamlamak ve kitabını yayınlamak için 6 ay süreye daha ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Sayın Nicoullaud’ın hayatını kaybestmesi nedeniyle tüm yakınları, Fransız çalışma ve araştırma merkezleri ve İran ve Fransa milleti arasındaki ortak anlayışı derinleştirmek için çaba sarfeden herkes için başsağlığı diliyorum”