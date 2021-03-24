İran'da 1.5 milyondan fazla kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 94 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 605 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 62 bin 54'e, vaka sayısının da 1 milyon 823 bin 317'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 874'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 562 bin 709'a ulaştığı bilgisini verdi.