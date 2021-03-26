İran'da koronavirüs salgına dair son gelişmeler

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 81 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 980 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 62 bin 223'e, vaka sayısının ise 1 milyon 838 bin 803'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 908'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının da 1 milyon 577 bin 408'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 481 bin 917 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 17 kentin kırmızı ve 42 kentin turuncu olarak belirlendiğini söyledi.