  1. Toplum
27 Mar 2021 14:27

İran'da güncel koronavirüs verileri açıklandı

İran'da güncel koronavirüs verileri açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Lari bugün yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 85 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 120 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 62 bin 308'e, vaka sayısının da 1 milyon 846 bin 923'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 921'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, "İyileşenlerin sayısı 1 milyon 585 bin 114 kişiye yükseldi." dedi.

Sözcü Lari, Tahran ile Kerec kentinin turuncu olarak belirlendiğini söyledi.

News Code 1893309

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