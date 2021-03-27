İran'da güncel koronavirüs verileri açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Lari bugün yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 85 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 120 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 62 bin 308'e, vaka sayısının da 1 milyon 846 bin 923'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 921'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, "İyileşenlerin sayısı 1 milyon 585 bin 114 kişiye yükseldi." dedi.

Sözcü Lari, Tahran ile Kerec kentinin turuncu olarak belirlendiğini söyledi.