Suudi Arabistan ABD'nin planlarını uyguluyor

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Abdulmelik el-Husi, Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyonun Yemen'e düzenlediği saldırının yıl dönümü nedeniyle bugün bir konuşma yaptı.

El-Husi, “Ulusal Direniş ve Azim Günü” başlıklı konuşmasında, “Bize her durumda saldırganlara direnme gücü verdiği için Allah'a şükürler olsun. Kuşkusuz, Allah'ın yardımı olmasaydı, bu düzeydeki imkanlarla saldırganlara karşı koyamazdık" dedi.

Suudi koalisyonu altı yıl önce 26 Mart 2015 gecesi Yemen'i işgal etmeye kalktığını hatırlatan Ensarullah Hareketi Lideri, “Suudi liderliğindeki koalisyon Yemen halkına karşı suç işlemiştir. İlk suçları Sana’a sakinlerine karşı işlendi. Suudiler Yemen'i işgal etmeyi bizzat üstlendiler. ABD de onları destekledi" ifadelerinde bulundu.

El-Husi, "Aslında Suudi Arabistan'ı Yemen'e saldırgan olarak seçen ABD, İngiltere ve İsrail üçgeniydi. BAE'nin Suudi Arabistan'ın yanında bir de saldırganlık misyonu vardır. ABD, İngiltere ve İsrail üçgeni, Yemen savaşının maliyetlerinden ve sonuçlarından kaçınmak için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni seçti." değerlendirmesini yaptı.

Ensarullah Lideri, "Bölgedeki her durumda, BAE ve Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığı oldukça açık. Aynı bağımlılığı Yemen'de yaptıklarında da görüyoruz" diye konuştu.