İran'dan Viyana'daki nükleer toplantısı ile ilgli açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 18. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'nın bugün İran saatiyle 17.00’de Avusturya'nın başkenti Viyana’da başlayacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Abbas Irakçi'nin başkanlığında bir heyet bu toplantıya katılacak.

Toplantıda yaptırımların kaldırılması ve nükleer konularla ilgili teknik istişareler yapılacak.

Komisyon toplantısı sırasında ayrıca her zaman olduğu gibi İran ile nükleer anlaşmaya taraf 4 + 1 ülkelerinin heyet başkanları arasında ikili toplantı düzenlenecek."

Geçtiğimiz Cuma günü ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere Avrupa Birliği (AB), Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İran video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleçitrmişti.

Bu toplantıda taraflar 6 Nisan Salı günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüz yüze toplantı yapmak için anlaşmıştı.

Daha önce Seyyid Abbas Irakçi, Viyana’da ABD’lilerle doğrudan ya da dolayılı olarak hiçbir görüşme yapılmayacağını duyurmuştu.