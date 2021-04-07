Rusya'dan Viyana'daki nükleer toplantısı ile ilgli açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Avusturya’nın başkenti Viyana’da İran nükleer anlaşmasının görüşüldüğü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ryabkov, nükleer anlaşma etrafında çözümün çok fazla siyasi irade gerektireceğini, Moskova’nın her iki taraf için de kabul edilebilir çözümler bulmak için her türlü çabayı göstereceğini belirtti.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da dün İran nükleer anlaşmasının canlandırılması için düzenlenen görüşmeler, Avrupa Birliği ve taraf ülkelerin diplomatlarının katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya İran, Almanya, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya'dan üst düzey yetkililer katıldı.

Toplantıda 2015’de imzalanan anlaşmanın tam anlamıyla uygulanması ve yaptırımların kaldırılması gibi konuların yanı sıra ABD’nin çekildiği anlaşmaya dönüş sürecine ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

Geçtiğimiz Cuma günü ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere Avrupa Birliği (AB), Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İran video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleçitrmişti.

Bu toplantıda taraflar 6 Nisan Salı günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüz yüze toplantı yapmak için anlaşmıştı.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer programı ile ilgili bir anlaşma imzalanmıştı.

Fakat Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.