Zarif, İngiliz mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.

Görüşmede nükleer anlaşma ile ilgili son gelişmeler ve özellikle gelecek hafta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılması beklenen Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonunu toplantısı ele alındı.

Zarif, "ABD’nin uyguladığı yasadışı yaptırımları tamamen kaldırması lazım ve İran bunu doğrulaması gerekiyor. Bu durumda taahhütlerimize geri döneceğiz” dedi.

Zarif ayrıca, nükleer anlaşmaya taraf olan Avrupa ülkelerini anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalmaya ve Viyana toplantısında yapıcı bir tutum sergilemeye çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab de ülkesinin görüşmelerin sonuca varması için elinden geleni yapacağını söyledi.