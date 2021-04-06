İran heyeti kritik nükleer toplantısı için Viyana'da

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Abbas Irakçi'nin başkanlığında bir heyet Avusturya'da düzenlenecek olan Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere Viyana'ya geldi.

Toplantıya İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalan diğer tarafların temsilcileri (Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere) de katılacak.

Bu toplantıda ABD'nin anlaşmaya geri dönme olasılığı ve bunun tüm taraflarca etkili bir şekilde nasıl uygulanacağı konusunun ele alınması bekleniyor.

Geçtiğimiz Cuma günü ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere Avrupa Birliği (AB), Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İran video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleçitrmişti.

Bu toplantıda taraflar 6 Nisan Salı günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüz yüze toplantı yapmak için anlaşmıştı.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Fakat Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.