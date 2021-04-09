İran ve 4+1 grubunun (Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve Almanya) katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan 18. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'nın ikinci turu sonra erdi.

İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması için yapılan toplantıda Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora başkanlık etti.

Toplantıda İran'ı temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, burada yaptığı konuşmada, İran’ın nükleer anlaşma görüşmelerini devam etme konusunda kararlı olduğunu belirterek, "Bu, diğer tarafların siyasi iradesi ve ciddiyetine bağlıdır, aksi takdirde müzakerelere devam etmek için hiçbir neden kalmayacaktır." dedi.

Irakçi, "Önceki ABD Başkanı'nın döneminde İran’a yönelik uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için gerekli bir adımdır. İran bunu doğruladıktan sonra, telafi edici nükleer adımlarını askıya almaya ve anlaşmayı tam olarak yerine getirmeye hazır olacaktır." ifadelerinde bulundu.

Gelecek Çarşamba Viyana'da yeni nükleer toplantısı yapılacak

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'nda bir sonraki oturumun önümüzdeki Çarşamba günü Viyana'da yapılması kararlaştırıldı.

İran Viyana'daki nükleer toplantısında ABD ile doğrudan veya dolaylı olarak görüşmeyeceğini bildirmişti.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.