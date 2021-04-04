Viyana'da ABD ile görüşmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, gelecek hafta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılması beklenen nükleer görüşmeleri hakkında, “Viyana Ortak Komisyonunda takip ettiğimiz şey, tam olarak Yüce Liderimiz Ayetullah Hamanei ve ülkenin üst düzey yetkilileri tarafından defalarca ilan edilmiş olan düzenin tutumuna dayanmaktadır” dedi.

Seyyid Abbas Irakçi, “Viyana’da ABD’lilerle doğrudan ya da dolayılı olarak hiçbir görüşmemiz olmayacak. Ancak Ortak Komisyon ve İran ile nükleer anlaşmaya taraf 4 + 1 ülkeleriyle müzakere edip anlaşmaya dönme şartlarımızı onlara aktaracağız.” ifadesini kullandı.

Irakçi, “ABD’nin ilk önce tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi ve uyguladığı tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini ve doğrulamamızdan sonra attığımız adımlardan geri döneceğimizi onlara söyleyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Irakçi, "İran ile nükleer anlaşmaya taraf 4 + 1 ülkeleri, ABD’yi bildikleri herhangi bir şekilde ikna edebilirlerse, bizim de bu yolu takip etmemiz doğaldır” şeklinde konuştu.

Viyana’da yapılacak görüşmelerin tamamen teknik olduğunu belirten Irakçi, “Bu görüşmeler kaldırılması gereken yaptırımlar, bu konuda atılması gereken adımlar ve doğrulamalar hakkındadır.” dedi.

Irakçi sözlerine ek olarak şunları söyledi:

“Adım adım planları veya teklifleri kabul etmiyoruz. Bize göre sadece bir adım var. O da ABD'nin Trump döneminde uyguladığı tüm yaptırımların kaldırılmasıdır.”

ABD'nin anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere AB, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer arasında Cuma günü yapılan video konferansın ardından gelecek hafta Viyana'da ilk görüşmelerin başlayacağı bildirilmişti.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.