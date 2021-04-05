Özbekistan'a İran üzerinden dünya pazarına ulaşmasına imkan sağlayabiliriz

Orta Asya turu kapsamında ilk durağı Taşkent'te bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Özbek mevkidaşı Abdulaziz Kamilov ile görüştü

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Cevad Zarif, “Özebistan Dışişleri Bakanı ile yaptığım görüşmede Tahran ve Taşkent arasındaki ekonomik, siyasi, kültürel ilişkileri ve bu ilişkilerin güçlendirilme yollarını ele aldık. Bunun yanı sıra Afganistan ile bögesel konuları görüştük” dedi.

Zarif, “Özbekistan ile ilişkilerin geliştirilmesini temenni ediyoruz. Özbekistan'a İran üzerinden dünya pazarına ve açık denizlere ulaşması için imkan sağlayabiliriz" dedi.Ayrıca farklı işbirliği alanları da mevcuttur ve uzun geçmişe dayalı ortak tarihimiz iki ulus arasındaki dostluk alanını daha da genişletebilir.” dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca, öğleden sonra Özbekistan Cumurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geleceklerini duyurdu.