Çin: Nükleer anlaşmanın korunması için çabaları sürdüreceğiz

Zhao Lijian, günlük basın toplantısında, İran’ın “adım adım ilerleme” planını reddedip ABD’nin yaptırımları kaldırması durumunda taahhütlerini yerine getireceği yönündeki açıklamasını Çin’in nasıl değerlendirdiği sorusuna verdiği yanıtta, Nükleer Anlaşma Ortak Komitesi’nin Viyana’daki toplantısında ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları kaldırması ve İran’ın sorumluluklarına bağlı kalması konularının görüşülmesini desteklediklerini söyledi.

Komite’nin ABD ile uygun bir kanal aracılığıyla etkileşim kurmasını da desteklediklerini belirten Sözcü Zhao, Çin’in ilgili tarafların ABD ve İran’ın nükleer anlaşmayı yeniden uygulamaları hususunda fikir birliğine ulaşmasını beklediğini ifade etti.

ABD’nin İran nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmesinin mevcut krizin başlıca sebebi olduğunun altını çizen Zhao Ljian, ABD’nin İran’a yönelik yasa dışı yaptırımlarını kaldırması ve nükleer anlaşmayı koşulsuzca uygulaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak:CRI Türkçe