Türk Yıldızları'na ait gösteri uçağı Konya'da düştü

Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak mahallesinde boş alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, düşen uçağın Türk Yıldızları’na ait NF-5 uçağı olduğunu duyurdu. Bakanlık, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini kaydetti.

Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.

