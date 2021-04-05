Ermenistan'da muhalefetten gösteri çağrısı

Ermenistan basınına göre ülkedeki muhalefet, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da görüşeceği 7 Nisan'da sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Moskova'daki Putin-Paşinyan görüşmesi 7 Nisan'da gerçekleşecek. İkili, ülkedeki Ermenistan'daki son durumu görüşecek, Karabağ'da imzalanan anlaşmanın uygulama sürecini ele alacak.

Paşinyan, Moskova'da gerçekleşecek kritik görüşme öncesi bir haftalık karantinaya girmişti.

Ermenistan’da muhalefet, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlandığı 10 Kasım’dan bu yana Başbakan Paşinyan’ın görevi bırakması için eylemler düzenliyor.