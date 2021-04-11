Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Görüşlerimiz karşılanıncaya kadar nükleer müzakerelere devam edeceğiz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, dün Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen 18. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'nı değerlendirerek, "Yaptırımların kaldırılması ve nükleer ile ilgili iki çalışma grubu oluşturduk. İki grup neredeyse üç gün boyunca yoğun bir şekilde çalıştı. Onların işleri ilerlettiğini söyleyebiliriz. Taraflarca yapılması eylemlerin çerçevesi şimdi daha da netleşti” dedi.

Irakçi sözlerine şöyle devam etti:

“Önümüzdeki zorlu yolu aşmak için çok çalışmak gerek. Ayrıca ABD’nin tüm yaptırımlarını kaldırmaya karar vermesi için güçlü bir siyasi iradeye sahip olması gerekiyor ve bunun sonuç vereceğini umuyoruz.”

Müzakere ortamının olumlu ve yapıcı olduğunu kaydeden Irakçi, “Toplantıda heyetlerin daha fazla istişare için başkentlerine dönmeleri kararlaştırıldı ve önümüzdeki hafta Çarşamba günü P4 + 1 ülkelerinin katılımıyla bu toplantıya devam edeceğiz.” açıklamalarında bulundu.

“Bizi ilgilendiren konu tüm yaptırımların kaldırılması, yani Bay Trump'ın başkanlık görev süresi boyunca uygulanan tüm yaptırımlar ve anlaşma kapsamında kaldırılması gereken tüm yaptırımlar. Tüm bu yaptırımlar kaldırılır ve taleplerimiz karşılanırsa, anlaşmaya geri dönüş yolu da açılır.” diyen Irakçi, yaptırımların kaldırılması yönünde çalıştıklarını aktardı.

Abbas Irakçi, “Görüşlerimizi mantıklı bir dille ifade ediyor ve arkasındayız. Dolayısıyla görüşlerimiz karşılanıncaya kadar müzakerelere devam edeceğiz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani'den "4. korona dalgası" açıklaması

ran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, katıldığı Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Dördüncü korona dalgasının yayılmasında en önemli etken İngiltere varyantının Irak'tan İran'a gelmesidir." dedi.,

Ruhani ayrıca, Nevruz bayramı kalabalığı, düğün merasimleri ve sağlık protokollerine uymadan yapılan seyahatlerinin dördüncü dalgaya neden olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek bir cümle ile mümkün değil. Sağlık protokollerinin yüzde 90'ı yerine getirilimesiyle toplumun sağlığı korunabilir. Aksi takdirde tüm halk bundan etkilenecektir” diye konuştu.

İran'ın ulusal nükleer endüstri titiz bir şekilde korunmuştur

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, 15. Ulusal Nükleer Teknoloji Günü yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törende konuştu.

Nükleer alanında elde edilen kazanımların tanıtıldığı törende Salihi, “İran düşmanlarının yasadışı yaptırımlarndan kaynaklanan tüm kısıtlamalar ve baskılara rağmen, nükleer bilim ve teknoloji alanındaki çeşitli projeler, İslami düzen ve hükümetin dış politikası yönünde güçlü biçimde izlenmektedir” dedi.

Salihi, "İslami Şura Meclisi'nin çıkardığı 'Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı' yasasın onaylanması ve İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından uygulanmasından sonra, ulusal endüstrinin altyapısı titizle korunmuştur.” ifadesini kullandı.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 193 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 19 bin 666 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 64 bin 232'ye vaka sayısının da 2 milyon 49 bin 78'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 329'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 702 bin 62'ye ulaştığı bilgisini verdi.