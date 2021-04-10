İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 193 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 19 bin 666 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 64 bin 232'ye vaka sayısının da 2 milyon 49 bin 78'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 329'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 702 bin 62'ye ulaştığı bilgisini verdi.