Türkiye'de '128 milyar dolar nerede?' afişlerine soruşturma

Sputnik'e göre, Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kastamonu il merkezinde bulunan ve özel bir şirket tarafından işletilen 2 adet reklam panosuna bugün asılan ‘128 milyar dolar nerede?’ ve CHP yazısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi silueti bulunan ve konusu suç teşkil eden afişlere, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın el konulması talimatı üzerine, söz konusu afişler güvenlik güçlerimizce kaldırılmış ve ilgililer hakkında ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçundan adli işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Daha önce de Mudanya ve Kırşehir'de söz konusu afişlere dair soruşturma başlatılmıştı.

CHP milletvekillerinden tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından bir ileti paylaşarak "128 milyar dolar nerede?" diye sormuştu.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, “128 Milyar Doların hesabını sormak değil, bu hesabın sorulmasını engellemek ve bu hesabı vermemek namertliktir” dedi.

Daha önce yapılan açıklamalarda Merkez Bankası rezervlerinin eksiye düştüğü yolundaki iddialar yalanlanmıştı. Ancak Reuters haber ajansı dün abonelerine geçtiği haberde Merkez Bankası'nda sadece 10 milyar dolar rezerv kaldığını öne sürdü.