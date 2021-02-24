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24 Şub 2021 18:57

Zarif, Güney Koreli mevkidaşı ile telefonda görüştü

Zarif, Güney Koreli mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Güney Kore bankalarında bloke edilen İran'ın döviz rezervleri meselesi ile Fars Körfezi'nde durdurulan Güney Koreli tanker konusu ele alındı.

Güney Kore'nin en kısa sürede İran'ın bu ülkedeki mali varlığını iade etmesini isteyen Zarif, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde İran'ın bu kaynağa ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Güney Koreli Bakan da göreve başlayalı 3 hafta olduğuna atıfta bulunarak, bankalardaki İran parasının serbest bırakılması için her türlü çabayı göstermekte kararlı olduğunu kaydetti.

Kang Kyung-wha, İran'ın el koyduğu Güney Kore tankerinin de süratle serbest bırakılmasını ve ülkeye dönmesini beklediklerini yineledi.

Daha önce Tahran ile Seul arasında bloke edilen döviz rezervlerinin transferi ve bir kısmının kullanımına ilişkin anlaşma sağlanmıştı.

News Code 1892760

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