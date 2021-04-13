Rusya'dan Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı

Son günlerde gündeme gelen Rusya'nın Türkiye'ye yönelik uçuşlarına ilişkin resmi ağızdan açıklama geldi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye'ye uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlama kararı alındığını belirtti. Golikova, basın toplantısında Rus otoritelerin Türkiye'de koronavirüs durumunu izleyeceklerini ifade etti.

Buna göre charter ve bazı tarifeli uçuşlar askıya alınacak. İstanbul ile Moskova arasında haftada iki kere yapılmakta olan uçuşlar devam edecek.

Açıklamaya göre yetkililer, tur operatörlerine söz konusu dönemde Türkiye’de tur satmamalarını tavsiye etti.

Rusya’daki yeni Kovid-19 varyantlarının çoğunun Türkiye ve Tanzanya’dan geldiği belirtilirken, Rusya aynı dönemde Tanzanya uçuşlarını da askıya aldı.

Kaynak: Bloomberg